Le président de l’Etat reçoit le Premier ministre croate

Le président Ruby Rivilin poursuit ses activités diplomatiques: Il a reçu ce mardi, pour une réunion de travail, le Premier ministre croate Andrej Plenković, en visite officielle en Israël, qui est venu en compagnie de son ministre de la Défense Damir Krsticevic et du vice-président du parlement croate Zarko Domljan.

Rivlin a tenu tout d’abord à remercier la Croatie pour le soutien qu’elle apportait à Israël sur la scène internationale. Il a ensuite salué les relations chaleureuses qu’entretenaient les deux pays et a estimé qu’ils pouvaient coopérer encore davantage dans des domaines divers et approfondir leurs liens.

Le président israélien a souligné l’importance de cette coopération internationale, plus que jamais nécessaire face aux menaces du terrorisme, aux changements dans la région et à la crise des migrants. Il a ajouté que ‘les affrontements qui touchaient gravement la population en Syrie avaient des retombées immédiates sur toute l’Europe’.

Le Premier ministre croate a ensuite pris la parole pour remercier son hôte et indiquer qu’il souhaitait lui aussi que son pays ait des relations plus étroites avec Israël. Il a salué l’ouverture de nouvelles options de coopération sur le plan diplomatique, économique et sécuritaire. Photo Aroutz Sheva