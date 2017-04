Présentation de la Haggada de Prague publiée en 1556 !

A l’occasion de Pessah, la Bibliothèque Nationale d’Israël a décidé de présenter une Haggadah imprimée à Prague en 1556.

Il s’agit d’une des pièces, parmi des milliers d’autres qu’elle a acquises récemment, faisant partie de la collection Valmadonna (Valmadonna Trust Library), considérée comme la collection privée la plus riche et la plus importante du monde juif.

Cette Haggada, qui date d’il y a cinq cents ans, est l’un des deux seuls exemplaires de cette édition existant à l’heure actuelle.

L’autre ouvrage est conservé à la Bibliothèque nationale britannique de Londres.

Elle avait été précédée d’une autre Haggada imprimée en 1526 dont il ne reste aujourd’hui aucune trace. Un certain nombre de figurations qui en faisaient partie ont été repris dans la celle qui a été éditée trente ans plus tard et elles ont ensuite été utilisées à maintes reprises dans les nombreuses éditions qui ont été publiées pendant des centaines d’années.

La Haggada de Prague a été scannée dans sa totalité et elle sera présentée au cours de la semaine sur le site de la bibliothèque nationale de Jérusalem. Le public pourra alors contempler l’une des premières Haggadot de Pessah les plus belles du monde.

Source Chiourim.com