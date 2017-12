Prenez le temps de mieux vous intégrer

C’est humain, nous aimons à penser qu’on peut tout gérer seuls. Demander de l’aide peut ainsi souvent être chose difficile, affectant notre fierté, remettant en question nos capacités, générant une certaine anxiété ou nous faisant simplement apparaître comme étant faible voire en échec.

Pourtant, d’après toutes les études menées dans les entreprises et industries dans différents secteurs d’activités (par exemple la récente étude The Great Work de l’institut O.C. Tanner), demander de l’aide représente au contraire une force, permettant d’atteindre de meilleurs résultats. La Revue de Business de la prestigieuse université américaine Harvard affirme même qu’aujourd’hui, il est impossible de réussir si on ne demande pas l’aide qui nous est nécessaire (Wayne Baker, Déc. 2014).

En Israël, le pays start-up, la nation dont la richesse et le succès reposent sur l’arrivée continue de nouveaux immigrants, l’organisation Qualita, qui œuvre à une intégration de qualité des Olim de France, l’a bien compris.

L’alya constitue un changement majeur dans la vie des Olim, ressenti par tous à bien des niveaux. Sarah Simha Benkemoun, responsable du projet QualiTime, explique: “Tout le monde a besoin d’être soulagé dans son quotidien en Israël, en particulier les Olim hadashim. Les Israéliens sont habitués à s’entraider, de manière plus ou moins formelle. Le bénévolat fait partie de la culture israélienne. Convaincus du caractère vertueux et indispensable d’une telle entraide, nous avons voulu créer une structure adaptée spécifiquement aux besoins des Olim francophones en Israël, organisant ce bénévolat de manière optimale.”

Initiative unique et novatrice en Israël, la création de QualiTime a ainsi été motivée, notamment, par les résultats de l’étude commandée par Shmuel Trigano qui conclut que 80% des Israéliens souhaitent aider les Olim dans leur intégration pour faciliter la réussite de l’alya des Juifs de France (étude menée par le centre Rochink) et par le nombre important d’appels reçus par Qualita de la part de francophones désireux de faire du bénévolat et donner de leur temps.

QualiTime fonctionne comme une plateforme de mise en relation de citoyens israéliens pouvant donner de leur temps avec des Olim désirant recevoir une aide qui facilitera leur intégration et leur quotidien en Israël.

A ce jour, plus de 800 donneurs de temps attendent de pouvoir échanger, partager leurs compétences et leurs talents au bénéfice des Olim. Ils ont été soigneusement sélectionnés par des coordinateurs, bénévoles également, qui les ont rencontrés à Jérusalem, Tel Aviv, Netanya, Ashdod ou Raanana.

Ainsi qu’il s’agisse d’aide aux devoirs, de conseils d’orientation pour les adolescents, d’informations sur les institutions et administrations israéliennes, de traduction de documents en hébreu, d’aide à la compréhension des factures, d’accompagnement lors de démarches administratives, de conseils juridiques ou fiscaux, de bricolage, de conversation en hébreu, d’invitation pour les repas de Shabbat ou bien d’autres choses encore, il suffit de demander.

Ce faisant, les demandeurs de temps participant à la création d’une belle communauté francophone, active et solidaire, au sein de laquelle chacun se sent impliqué et où chaque citoyen israélien a la possibilité de contribuer à sa manière pour une meilleure intégration des Olim hadashim, dans le plus grand intérêt de tous.

Parce que savoir recevoir avec simplicité est un art, un acte de générosité qui permet à l’autre de donner, faites confiance aux bénévoles de QualiTime et laissez-vous aider!

Particuliers ou associations, pour recevoir du temps pour vous, inscrivez-vous sur le site www.qualitime.org.il

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez écrire à time@qualita.org.il