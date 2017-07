Premiers sondages « post-primaires travaillistes »…

L’un des facteurs qui décideront du vote des adhérents travaillistes dimanche prochain est qui d’Amir Peretz ou Avi Gabbaï apportera le plus de mandats au parti lors des prochaines élections. Depuis des mois, les sondages successifs accordaient au Camp Sioniste entre 8 et 14 sièges, soit globalement une réduction de moitié du nombre de sièges actuels.

L’institut Midgam a réalisé un sondage pour la chaîne Aroutz 2 qui montre un résultat quasi-identique: les deux candidats augmentent légèrement les intentions de vote en faveur du Camp Sioniste, qui avec Amir Peretz obtiendrait 15 sièges et avec Avi Gabbaï 14 sièges. Il s’agit d’un progrès classique visible à la suite de primaires, mais qui est encore loin du « grand renversement dans le pays » annoncé par Ehoud Barak mercredi sur Twitter.

Quel que soit le vainqueur dimanche prochain, les intentions de vote à la Knesset seraient les suivantes: (le premier chiffre avec Avi Gabbaï à la tête du Camp Sioniste et le deuxième, avec Amir Peretz):

Likoud 28-29; Yesh Atid 21-20; Camp Sioniste 14-15; Liste arabe unifiée 13-13; Koulanou 11-10, Habayit Hayehoudi 9-9; Israël Beitenou 7-7; Yahadout Hatorah 6-6; Meretz 6-6; Shass 5-5.

La coalition actuelle conserverait donc sa majorité et la répartition en blocs resterait sensiblement la même.

Un autre sondage a été réalisé par les instituts Shilouv et IPanel pour la chaîne Aroutz 1, concernant les aptitudes à occuper le poste de Premier ministre. Là-aussi, l’enthousiasme d’Ehoud Barak semble prématuré: quel que soit le candidat travailliste, il est loin derrière le Premier ministre: Binyamin Netanyahou obtient entre 28% et 29% des opinions favorables contre 11% à Avi Gabbaï et 6% à peine pour Amir Peretz. Le seul qui se rapproche quelque peu de Binyamin Netanyahou est Yaïr Lapid, qui obtient 19%.

