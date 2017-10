Les premières naissances à l’hôpital Assuta ont eu lieu ce matin !

Pour la première fois depuis la création de l’hôpital Assuta, à Ashdod, les deux premieres naissances ont eu lieu à la maternité, qui a ouvert ses portes ce lundi matin……Détails…….

Le porte-parole de l’hôpital a déclaré que l’une des naissances a été réalisée de façon naturelle et l’autre par césarienne.

Les deux nouveau-nés sont en très bonne santé, tout comme leurs mamans.

L’ouverture de la maternité est un grand évenement pour la ville car depuis de nombreuses années, les résidentes d’Ashdod devaient se rendre dans les hôpitaux de la région, comme Kaplan à Rehovot, Mayanei Hayeshua à Bnei Brak ou encore Tel Hashomer et Ichilov, pour accoucher.

Selon l’hôpital, le Département de maternité emploiera d’ici peu une quarantaine de sages-femmes et une vingtaine de médecins et sera équipé de matériel de pointe.

Le chef du Département de la maternité de l’hôpital Assuta d’Ashdod sera le professeur Moti Pinsky.

De plus, dés le 7 novembre, le service des urgences de l’hôpital fonctionnera de façon continue, ce qui signifie que l’hôpital d’Ashdod deviendra un hôpital actif à 100%…..

