Première visite en Israël du secrétaire général de l’Onu

Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres, qui a pris ses fonctions il y a six mois, a prévu de se rendre au mois d’août au Proche-Orient et d’effectuer une visite officiel en Israël. Il rencontrera également Mahmoud Abbas au sein de l’Autorité palestinienne.

Il s’agira de son premier déplacement dans la région depuis sa nomination. Au cours de son séjour en Israël, Guterres compte rencontrer le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de l’Etat Ruby Rivlin. Il sera également informé de la situation sécuritaire par des experts en la matière. Antonio Guterres visitera le mémorial de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Danny Danon, qui accompagnera le secrétaire général de l’Onu dans sa tournée, a déjà salué ‘cette visite importante’, et a ajouté : « Nous comptons lui montrer l’Israël authentique, qui est un ilot de prospérité et de stabilité au sein d’un Proche-Orient tourmenté ».

Et de préciser: “Face à l’approche discriminatoire de l’Onu vis-à-vis d’Israël, il est important que le secrétaire général voie de près les enjeux complexes auxquels Israël est confronté et comprenne la contribution qu’il apporte au monde en tant qu’Etat innovateur et entreprenant dans de nombreux domaines ».

Depuis qu’il occupe le poste, Guterres, ancien Premier ministre du Portugal, a adopté les mêmes positions que son prédécesseur Ban Ki-moon, dénonçant notamment dans une lettre, à l’occasion du 50e anniversaire de la Guerre des Six Jours, ‘l’occupation en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans la Bande de Gaza et dans le Golan syrien’.

Il avait alors appelé Israël Lire la suite sur Chiourim.com

Claire Dana-Picard