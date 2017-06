Première: une « Semaine du soldat de Tsahal »

Cette semaine se déroulera du 29 juin au 8 juillet à travers tout le pays et donnera lieu à de nombreux événements et prestations en faveur des soldats de Tsahal. Il y aura notamment des dizaines de représentations artistiques dans diverses villes du pays. Le réseau de bénévoles de ces associations apporteront aux soldats des colis offert par des chaînes de distribution, ils se rendront dans les arrêts de bus généralement très fréquentés par les soldats pour leur apporter des boissons et friandises, les soldats bénéficieront de réductions significatives dans de nombreux magasins, cafés, restaurants ou lieux de loisirs. Des navettes se rendront également dans les différentes bases ou zones d’entraînements du pays pour apporter boissons et glaces. Des lettres et dessins d’enfants et d’élèves seront envoyés aux soldats et des visites seront effectuées dans les hôpitaux auprès de soldats blessés ou malades. Cette liste n’est pas exhaustive.

« Il s’agit de dire merci à nos soldats, de les entourer de notre affection, de mettre en valeur l’importance du service militaire et de renforcer la motivation des jeunes à effectuer un service militaire conséquent », indique l’un des responsables de l’organisation de cette semaine.

Un site Internet spécial a été créé pour cette occasion, qui fournit toutes les informations nécessaires sur les nombreuses activités prévues: www.toda4idf.org.il

Dans le cadre de cette semaine, deux grandes représentations sont également prévues aux Gané Yehoshoua-Park Hayarkon pour toutes celles et ceux qui doivent être incorporés entre juillet 2017 et mai 2018. Y participeront toute une série d’artistes connus et appréciés des jeunes.

Certaines des activités proposées seront également sponsorisées en partie par des organisations basées aux Etats-Unis, telles que Friends of Israel Defense Forces (FIDF).

Les dons en faveur de nos valeureux soldats sont les bienvenus:

https://www.awis.org.il/donate/

Vidéo:

Photo Site Internet toda4idf.org.il