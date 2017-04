Première nomination de David Friedman: un rabbin!

C’est du jamais vu! Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a procédé à sa première nomination. Il s’agit du rav Aryeh Lightstone, affilié au courant orthodoxe américain (OU), qui sera conseiller à l’ambassade des Etats-Unis en Israël.

Le rav Lightstone est connu à New York et Long Island pour ses activités dans le domaine de l’éducation. Il préside et anime une société qu’il a créée et qui porte le nom de « Mekorot Education' » qui réalise et diffuse des programmes d’études juives sur Internet destinés à rapprocher les Juifs de leur tradition.

Il est aussi un ami personnel du Premier ministre Binyamin Netanyahou et d’Ivanka Trump, la fille du président américain.

Le nouvel ambassadeur David Friedman arrivera en Israël après les fêtes de Pessah’ et s’installera selon toute probabilité à Jérusalem, en attendant que l’ambassade en fasse de même…

Photo Illustration