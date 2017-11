Première: Binyamin Netanyahou s’exprimera lors de la cérémonie des Flambeaux

Pour la première fois depuis que cette cérémonie existe, un Premier ministre va prendre la parole lors de la cérémonie d’allumage des Flambeaux à Yom Haatsmaout au mont Herzl.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev également en a fait part à la commission des Cérémonies et symboles nationaux dont elle est également en charge. Comme il s’agit du 70e anniversaire de l’Etat d’Israël, le Premier ministre tient à donner à cette cérémonie encore plus d’ampleur et de panache et a envoyé une invitation à (presque) tous les chefs d’Etats, les conviant à cette cérémonie. Binyamin Netanyahou a même téléphoné à certains dirigeants dont il souhaite particulièrement la présence et qui pourraent même prendre la parole lors de cette cérémonie ou lors de celle du lendemain.

Mais le président de la Knesset Yuli Edelstein a fait part de son opposition à cette rupture de tradition, puisqu’il était établi que le président de la Knesset soit la plus haute personnalité qui s’exprime lors de cette soirée.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90