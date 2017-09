Première: une base américaine en Israël!

Pour la première fois en presque soixante-dix ans d’existence, Israël va accueillir une base américaine sur son territoire. L’armée américaine a installé des locaux permanents dans une base aérienne du Néguev et de dizaines de soldats US y séjourneront de manière fixe.

Il y a dejà des soldats américains en Israël qui sont assignés à des missions particulières, mais c’est la première fois qu’un groupe s’installe comme base fixe dans un campement israélien.

La base américaine sera située dans l’enceinte de l’école de la Défense anti-aérienne et l’une des activtités principales des militaires américains sera de faire fonctionner avec des soldats israéliens le système Dôme de Fer qui est une production israélo-américaine.

Une cérémonie a eu lieu lundi en présence de nombreux représentants des deux armées, y compris l’attaché militaire américain en Israël. Le lieutenant-général Tsvika Haïmovitch, commandant de la DCA israélienne a souligné l’importance de cette installation « qui exprime la collaboration stratégique très étroite qui lie les Etats-Unis et Israël dans le domaine de la défense contre les attaques venant de près ou de loin ».

Parallèlement, une autre cérémonie, plus discrète s’est déroulée lundi également, avec l’accueil d’un nouveau bataillon de batteries Dôme de Fer. Le général Haïmovitch a souligné que si l’extérieur des missiles anti-missiles ressemble à la génération précédente ils ont subi des améliorations et sont plus performants qu’auparavant.

Il a conclu en résumant que cette base américaine, ensemble avec les nouvelles batteries Dôme de Fer, le système Lance-pierres de David, les missiles Hetz et le système Baguette Magique constitue une capacité prodigieuse – non hermétique toutefois – de protéger les cieux israéliens et donc la population civile.

Photo porte-parole Tsahal