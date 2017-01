Le Premier ministre réagit aux événements d’Oum Al-Hiran

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a officiellement réagi aux incidents d’Oum Al-Hiran qui ont notamment coûté la vie au policier Erez Lévy hy »d. Après avoir tenu une réunion de crise et obtenu un rapport détaillé de la part du ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan et du commandant de la police Rony Alsheikh, le Premier ministre a d’abord voulu adresser ses condoléances à la famille du policier assassiné par le terroriste en voiture-bélier. « Ce genre d’attentat est de plus en plus fréquent, en Israël comme à l’étranger », a souligné Binyamin Netanyahou.

Concernant le cadre de ces incidents, le Premier ministre a rappelé qu’Israël est par dessus tout un Etat de droit dans lequel la loi doit être appliquée de manière égale quels que soient les citoyens. « Ce qui s’est passé merecredi matin renforce encore davantage notre détermination à faire respecter la loi », a-t-il martelé.

Visant spécialement aux députés arabes, il leur a demandé de « faire preuve de sens des responsabilités et de cesser d’attiser les passions et d’inciter à la violence ». Il a rajouté que « les Bédouins font partie intégrante de la société israélienne et qu’il est irresponsable de les pousser vers l’extrémisme et contre l’Etat d’Israël ».

Enfin, il a félicité la police pour son travail, a justifié son action et indiqué que nul n’a le droit de faire obstacle à son travail dans le cadre de l’application de la loi.

