Le Premier ministre macédonien en Israël

Le Premier ministre de Macédoine, Zoran Zaev, est arrivé dimanche en Israël pour une visite officielle. Il a été reçu par le président de l’Etat Reouven Rivlin. Ce dernier l’a accueilli avec beaucoup de chaleur et a salué la délégation qui accompagne le chef du gouvernement macédonien. Il a en également profité pour féliciter l’équipe nationale de football de Macédoine qui a battu samedi soir l’équipe d’Israël 0:1 dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018.

Reouven Rivlin a souligné l’importance des bonnes relations qui règnent entre Israël et la Macédoine et notamment dit: « Je sais que les liens entre nos deux pays se renforcent d’année en année et cela va se poursuivre. Il ne s’agit pas eulement d’une amitié entre Etats ou gouvernement mais également entre les deux peuples, et nous l’apprécions énormément ».

Le Premier ministre Zoran Zaev a remercié le président israélien pour son accueil particulièrement chaleureux: « Nous sommes très heureux d’être en Israël. Je suis venu ici avec des ministres et des hauts-fonctionnaires et j’escompte une collaboration fructueuse et agréable dans l’avenir. Nous soutiendrons toujours nos amis, et Israël est l’un des meilleurs amis de notre pays ». Il a espéré « apprendre beaucoup d’Israël » lors de son séjour lors duquel il rencontrera des personnalités politiques mais aussi des hommes d’affaires et du monde du high-tech.

Zoran Zaev sera reçu lundi par le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Photo Mark Neyman / GPO