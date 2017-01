Le premier centre d’orientation professionnel dédié aux francophones d’Israël ouvrira bientôt ses portes à Jérusalem.

Mme Hagit Moshé adjointe au maire de Jérusalem : « Ça se passe au cœur de Jérusalem, la ville qui a accueilli en son sein un nombre incroyable de français, et qui continuera à se donner les moyens pour donner à cette population de qualité un sentiment de sécurité, de réussite et d’accomplissement en Israël, pour continuer de construire notre Pays et de s’y construire en même temps ! »

Tous les acteurs de la Alya à Jérusalem, les représentants du ministère de la Alya et de l’intégration, de l’Agence Juive, et de la Mairie de Jérusalem étaient présents sur le chantier de construction des locaux de la Maison de l’Emploi. Répondant à l’invitation de Qualita, ils étaient là pour voir et apprécier de leurs propres yeux l’avancée de ce projet de taille. Depuis plusieurs mois déjà, tous ces partenaires préparent activement l’ouverture du premier centre d’orientation professionnel entièrement dédié aux francophones d’Israël.

L’ambiance est au concret et à l’action dans une atmosphère de coopération et de travail en commun ! a déclaré Yoni Chetboun, ancien député de la Knesset, qui accompagne de très près la mise en place de la Maison de l’Emploi. Et de souligner l’importance de la collaboration avec la municipalité et les organes ministériels. Qui mieux qu’un israélien de souche pouvait se réjouir du contact avec le sol d’une maison d’emploi pour francophones en Israël ?!

C’est au cœur même de la capitale israélienne que tout se passe a souligné Mme Hagit Moshé adjointe au maire de Jérusalem. Et de renchérir : « Ça se passe au cœur de Jérusalem, la ville qui a accueilli en son sein un nombre incroyable de français, et qui continuera à se donner les moyens pour donner à cette population de qualité un sentiment de sécurité, de réussite et d’accomplissement en Israël, pour continuer de construire notre Pays et de s’y construire en même temps ! »

Soyons clair et humble : même si le projet est ambitieux, il ne vient en aucun cas dupliquer des services déjà existant en termes de placement et d’aide à l’emploi pour les Olim de France a tenu a rappelé Eliaou Zenou, directeur de la Maison de l’Emploi. L’idée de centralisation des services existants est une des idées phare de la Maison de l’Emploi avec pour but de faciliter aux olim l’accès aux différentes aides déjà existantes, et d’œuvrer dans les zones où tout reste à faire. Et le travail est de taille ! Si l’objectif de placement de maximum d’olim francophones dans le marché du travail israélien est la raison d’être de la Maison de l’Emploi, n’oublions pas cependant que le sujet de l’emploi ne se résume pas au placement a souligné M Zenou. Qui dit emploi dit formation, qui dit emploi dit entreprenariat, qui dit emploi dit reconversion. Le tout étant non seulement d’ouvrir les portes aux demandeurs d’emploi pour leur proposer un service complet d’accompagnement dans la recherche de travail, mais également d’assurer un suivi intelligent, pragmatique, empathique et efficace. « Si Qualita a la prétention de changer le paysage de l’emploi et d’amener des solutions aux problèmes existants en s’en donnant les moyens, il est clair que cela se fait dans un esprit ambitieux et volontariste mais également avec l’humilité nécessaire et en étroit partenariat avec tous les acteurs existants pour qu’ensemble l’on puisse réaliser ce programme », a conclu Eliaou Zenou.

Enfin, Mme Kathya Tov, directrice de la région Jérusalem du Ministère de l’Alya et de l’intégration a souhaité que la Maison de l’Emploi soit une maison d’accueil pour la communauté francophone, pour qu’elle s’y sente chez elle, qu’elle en soit fière et qu’elle puisse en apprécier les résultats concrets.

Pour conclure Ariel Kandel, directeur général de Qualita a salué personnellement les partenaires présents prenant part à ce projet d’avenir : la Mairie de Jérusalem, la Fondation Adelis, Le Ministère de l’Alya et de l’intégration, le Mati, le Joint, le Cnef, Ami, et Gvahim. A Qualita c’est une véritable vision qui est mis sur pied et nous appelons tout à chacun à y contribuer pour que la réussite de la Maison de l’Emploi soit notre réussite à tous et à toutes !

Crédit photo : Qualita