‘Des préjugés injustes sur le public orthodoxe’

Akiva Weisfeld est le directeur du projet ‘Dossim’ qui lutte contre les idées préconçues sur le public orthodoxe et contre les provocations dont celui-ci fait parfois l’objet. Il a lancé ces jours-ci une campagne d’information à l’occasion du Yom Hazikaron.

Interviewé par Israël Hayom, il a expliqué : « Contrairement aux préjugés, le public orthodoxe honore la mémoire des soldats tombés au combat. Par exemple, il y a deux ans, je me trouvais à l’entrée de Mea Shéarim lorsque la sirène a retenti et tout le monde a respecté ce moment et s’est immobilisé. Mais il y a toujours ce petit groupe d’une dizaine de personnes, tout à fait minoritaire, qui fait volontairement du bruit et attire l’attention des photographes de presse ».

Et de poursuivre : « C’est ainsi qu’on crée une opinion négative sur les orthodoxes. Il est regrettable que les photographes ne filment pas tous ceux qui se recueillent.

Alors, pour qu’on ne pense plus comme cela, nous avons créé notre projet ».

Il faut souligner aussi, dans ce contexte, que le site de ‘Dossim’ propose aux internautes une page intitulée : ‘Chaque victime à son chapitre’. Ils sont invités à lire des Psaumes (Tehilim) ou des traités de la Michna en souvenir de chacun des 23 517 soldats de Tsahal ou civils israéliens morts dans les combats ou dans des attentats. Son adresse : http://dossim.com/ContentPage.aspx?item=1501

Source www.chiourim.com