Pouvoirs et Contrepouvoirs. Le nouveau cycle de conférences du Campus Francophone du Collège Académique de Netanya

Pour célébrer ses quinze ans, le Campus Francophone du Collège Académique de Netanya a choisi un thème majeur et complexe, Pouvoirs et Contrepouvoirs, pour son nouveau cycle de conférences qui permettra à nos amis une lecture approfondie et experte des vrais sujets de notre temps.

Nous sommes incontestablement dans une nouvelle époque où les hiérarchies basculent, les sources d’influence changent et il se dessine un monde dont la mouvance est permanente et nous interpelle. Nous aborderons la gouvernance bien sûre, les médias, les ONG, l’Art, la Justice le pouvoir de la Parole entre autres grands sujets.

Nos partenaires, l’Alliance Israélite Universelle présidée par Marc Eisenberg, et son Institut Européen Emmanuel Levinas, dirigé par Gérard Rabinovitch sont de nouveau à nos côtés pour cette année pleine de superbes rencontres passionnantes, promesses et défis.

La mission première du Campus Francophone du Collège Académique de Netanya est de donner aux jeunes qui en besoin toutes les chances d’obtenir un diplôme universitaire qui changera le cours de leur vie en Israël. Ils se forment durant leurs études à devenir des adultes cultivés et compétents certes mais aussi des citoyens libres, solidaires, engagés et patriotes.

C’est pour nous une source de fierté extraordinaire, qui ne cesse de nous émouvoir et de nous conforter dans notre engagement à œuvrer plus et mieux encore, que de voir, d’année en année, grandir le nombre de ces jeunes gens que nous avons accompagnés, de les voir réussir, s’épanouir et se réaliser dignement dans une vie de travail et de partage dans leur propre construction et dans celle de l’Etat d’Israël.

Parmi les grands amis qui ont répondu à notre appel, Jean François Copé. Il fut le premier il y a 15 ans à tendre la main à l’Association des Amis français de notre institution. Et tout au long de son parcours de porte-parole du gouvernement français et de Ministre, il a toujours été présent et actif dans son soutien à notre Campus et à celui que nous prodiguons à nos étudiants francophones. C’est un ami d’Israël, mais au-delà, il a une faculté étonnante d’analyste politique et il portera son regard sur les changements politiques en France et aux USA, sur le Brexit, mais également sur la montée du fascisme, sur la menace du terrorisme et sur le problème des migrants. Il est celui qui avec une grande intelligence, sans langue de bois et certainement aussi avec humour va nous proposer un tour d’horizon pointu et authentique et peut être débattre avec nous de propositions concrètes. François Zimeray, Ambassadeur aux droits de l’homme, aujourd’hui en poste au Danemark, Paul Amar, Bernard Henri Levy, le Professeur Claude Klein seront parmi les nombreux et brillants intervenants du Cycle.

Nous avons à cœur, cher public, de vous offrir un programme de qualité car votre rôle auprès de nous est important, vous avez une vraie part dans notre succès. Nous sommes heureux de l’étendre cette année à Ashdod, en partage avec son Espace Francophone.

Claude Brightman, présidente du Campus Francophone