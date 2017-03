Pour Adam, z »l

Adam Moshé ‘Hayim ben Reuben Z’’L est décédé cette semaine à Los Angeles. Ce jeune homme que le monde entier avait appris à connaitre sous son nom d’Adam Krief a succombé après une longue bataille contre une forme particulièrement compliquée de Leucémie.

On se souvient tous qu’il y a quelques mois, ce combat d’Adam contre la maladie avait suscité une vague de solidarité jamais vue auparavant dans la communauté juive mondiale. Il s’agissait de trouver un donneur de moelle osseuse compatible. Soixante mille de nos coreligionnaires se sont immédiatement portés volontaires pour être testés, en Amérique, au Canada, en Israël, en France, au Brésil, en Australie, et j’en passe.

La gentillesse d’Adam, sa situation familiale, sa jeunesse et son enthousiasme ont motivé un groupe d’amis, et leurs amis à leur tour à organiser cette campagne de solidarité géante pour Adam, en son nom, pour essayer de sauver sa vie en danger.

Au centre commercial Hadar à Talpiyot où j’ai eu l’honneur de servir comme volontaire pendant cette campagne de test, j’ai eu l’incroyable bonheur de voir tous ces Juifs, jeunes et moins jeunes, Israéliens et autres venir avec enthousiasme se faire tester, contribuer financièrement, et présenter leurs vœux de Refuah Shelema pour Adam. Ni eux ni nous les volontaires ne connaissions Adam, mais nous nous sentions tous en présence d’une cause à défendre, une cause qui nous dépassait, une cause essentielle.

Le résultat a été a la mesure de cet enthousiasme, au moins en partie : parmi ces soixante mille nouveaux candidats, 13 compatibilités ont été identifiées et immédiatement mises en œuvre pour sauver la vie de 13 personnes en danger de mort. Le mérite de ces 13 vies potentiellement sauvées revient entièrement à Adam. Cela ne pourra jamais lui être retiré.

Mais bien au-delà de ces 13 vies, Adam aura contribué à unifier le peuple Juif comme peu de gens avant lui n’avaient pu le faire. Des centaines de personnes ont assisté à son office funéraire, des milliers de personnes ont suivi son enterrement à Los Angeles, des dizaines de milliers de personnes ont été affectées dans leur vie et dans leurs valeurs par l’irruption d’Adam dans leurs destinées. Ils sont actifs en masse sur les réseaux sociaux, certains se sont nommés « L’armée d’Adam ». Ils se disent tous prêts à progresser sur le chemin des Mitzvot en mémoire d’Adam, pour l’élévation de son âme, et pour que cet élan géant de solidarité et d’unité ne s’éteigne pas.

Un donneur compatible et enthousiaste avait aussi été identifié pour Adam. Malheureusement la maladie était trop forte et Adam a perdu cette bataille. Il laisse derrière lui une famille exceptionnelle dont trois enfants très jeunes. Adam avait 32 ans.

Aux milliers de donneurs potentiels et à tous les volontaires ici en Israël et dans le monde entier qui se sont mobilisés, Merci. Merci mille fois. Restons unis, restons solidaires. Pour Adam, pour sa mémoire, pour que cet élan de solidarité qui a récemment uni le peuple Juif tout entier, avec l’aide d’Hashem, perdure.

Baroukh Dayan HaEmet.

Jean-Pierre Braun