Le porte-parole de l’ONG anti-sioniste « Briser le Silence » interrogé pour avoir tabassé un arabe !

Dean Issacharoff, un porte-parole de l’organisation radicale israélienne de gauche Breaking the Silence, a été interrogé vendredi après avoir déclaré, dans une de ses tentatives de noircir Tsahal, qu’il a agressé injustement un Arabe lorsqu’il servait dans l’armée.

Le ministre de la Justice, Ayelet Shaked (Maison juive), s’est adressé au procureur général Avichai Mandelblit et a demandé qu’il ouvre une enquête suite à un témoignage enregistré d’Issacharoff dans lequel il a admis l’attaque.

Shaked a déclaré que l’État devait déterminer si Issacharoff était « un menteur qui diffame les soldats, ou s’il s’agit d’un cas de violence qui doit faire l’objet d’une enquête ».

« L’Etat a enquêté dans le passé et continuera à insister pour recevoir des témoignages qui viennent de l’organisation afin d’enquêter sur la vérité », a déclaré Shaked. « L’Israel Defense Force est l’armée la plus morale du monde et les incidents de violence sont étudiés et traités ».

Par Amaury Vuibert – JSSNews