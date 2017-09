Pom Pom Pom… Par Jacquot Grunewald

Pas de cotillons à Roch Hachana. Une coupe de kidouch au lieu du champagne. Et le chofar à la place des musettes. Rares sont ceux qui à l’approche de Kippour se sentent vraiment aux pommes; qui n’ont pas le sentiment d’être un peu paumés sur cette terre que Dieu fit pour notre pomme. Alors, en guise d’antidote, on mange une pomme trempée dans du miel et on espère une année douce comme le miel. S’il plaît au Ciel. N’empêche! On aimerait bien, comme ça pour la forme, recevoir du Ciel un petit signe que tout va bien. Si, ça arrive. Prenez Newton. On dit que c’est une légende, mais c’est pas vrai du tout. C’est pas une légende, la pomme de Newton! Simplement, on n’a pas respecté les temps. Je vous raconte: C’était dans son jardin, entre Roch Hachana et Kippour, par un après-midi venteux, qu’en ces journées empreintes de gravité, Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation, celle des rapprochements des corps, et donc la formule qui fait nous aimer les uns les autres et à fiche à la poubelle les pommes de discorde. Alors pour lui dire merci, une pomme lui est tombée sur la tête. Venant du ciel. Sans le pot de miel… juste ciel! Le miel, ce sont toujours les hommes qui doivent l’ajouter à la pomme.

J.G.