La Pologne opposée à une exposition sur la Shoah à Bruxelles

Le ministre polonais de la Culture Piotr Glinski a adressé une lettre au président du Parlement européen Antonio Tajani, exprimant sa colère face au contenu d’une exposition sur la Shoah présentée à la Maison de l’Histoire européenne, ouverte par l’Union européenne il y a quelques mois.

Le ministre polonais affirme que cette exposition présente la Pologne, la France et l’Ukraine comme des Etats ayant collaboré avec les nazis dans la Solution finale. Piotr Glinsky reproche également à l’exposition de présenter l’Allemagne nazie comme la plus grande victime de la 2e Guerre mondiale et le communisme sous un jour positif, omettant les dizaines de millions de morts à cause de cette idéologie.

Les attaques du ministre de la Culture polonais ne s’arrêtent pas à la Shoah. Comme membre du parti de droite ‘Droit et Justice’ il accuse le musée de présenter le Christianisme « de manière négative et sélective »: « Présenter ainsi la religion catholique comme source de tous les maux qui ont touché le continent européen durant l’Histoire est le résultat de l’idéologie gauchiste des organisateurs de cette exposition », écrit Piotr Glinski.

Au mois d’avril dernier, le ministre avait limogé le directeur du Musée de la 2e Guerre mondiale à Gdansk pour « ne pas avoir suffisamment mis en évidence la résistance des Polonais contre le nazisme lors de la guerre ».

Photo Twitter