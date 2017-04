Pologne : Benett raconte l’histoire d’un Sefer Tora  

Naftali Benett, qui se trouve actuellement en Pologne, a indiqué que pour la première fois, à l’occasion de la Marche des Vivants, des ministres de l’Education étaient venus de toute l’Europe pour se réunir et prendre part à l’événement. ‘Ils sont venus notamment d’Autriche, de Pologne, d’Allemagne, pour proclamer qu’il ne peut être question de nier la Shoah’.

Il a ensuite raconté l’histoire du Sefer Tora qu’il tenait dans ses bras, qui a été écrit avant la Première Guerre mondiale et a été utilisé par une communauté juive de Transylvanie jusqu’au massacre des Juifs roumains : « Pendant des dizaines d’années, il est resté abandonné dans les ruines d’une synagogue de Bucarest, a-t-il précisé, jusqu’au jour où l’association ‘Menora’ dirigée par Moshé Moskowitz, l’a transporté en Israël ». Après avoir été réparé et corrigé, il a servi dans des synagogues israéliennes. Moshé Moskowitz a accédé à la demande de Benett et lui a prêté ce Sefer Tora pour sa marche entre Auschwitz et Birkenau.

Benett a ajouté: « Ce Sefer Tora que je porte sur cette terre maudite d’Auschwitz contient les versets disant ‘La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi’. C’est ce que je vis en tenant ce Sefer Tora qui a vu les horreurs de la Shoah et la pire des humiliations infligée au judaïsme. Il a survécu et a eu le mérite d’arriver en Israël. Il est important de se rappeler, tout particulièrement en cette journée et à cet endroit, notre responsabilité face à l’immense cadeau qui nous a été offert : L’Etat d’Israël, la terre d’Israël ».