Des policiers en quad patrouilleront le cimetière du Mont des Oliviers

L’ «International Committee for the protection of Har Hazeithim» s’est félicité de l’annonce d’une nouvelle « unité de police tout terrain » qui patrouillera le Mont des Oliviers. La police a récemment annoncé qu’elle renforcerait la sécurité à Jérusalem est, et particulièrement dans le cimetière du Mont des Oliviers où se rendent quotidiennement de nombreux visiteurs.

Le Mont des Oliviers est le plus grand cimetière juif du monde, et les visiteurs y étaient depuis des années en butte au harcèlement et au vandalisme des Arabes.

L’«International Committee for the protection of Har Hazeithim» a été constitué après des années de harcèlement violent et d’insolence envers le cimetière et ses visiteurs.

Dans le cadre du nouveau système de sécurité sous la direction du commandant police ‘Haim Shmueli-Kedem, des patrouilles seront menées sur le Mont des Oliviers par une unité tout terrain spéciale de la police. Étant donné que les policiers se déplaceront en quad, cela leur permettra de se mouvoir beaucoup plus rapidement sur le terrain et de fournir aux visiteurs un sentiment accru de sécurité.

Cette décision vient après que les dirigeants de ce comité aient rencontré le commandant Shmueli et d’autres policiers lors de leur récente visite en Israël il y a quelques semaines.

La situation sécuritaire sur le Mont des Oliviers a été récemment améliorée, entre autres par l’installation d’un réseau de caméras de sécurité, d’un nouveau poste de police et d’une nouvelle clôture de séparation qui a été construite à l’est du cimetière.

Le chef du comité, Mena’hem Lobinsky, a commenté ce niveau de sécurité supplémentaire en disant : «Lors de notre récente rencontre avec la police et le responsable du gouvernement, nous avons découvert un intérêt évident pour améliorer la situation sur le Mont des Oliviers. Nous sommes heureux, après de nombreux efforts de sensibilisation, d’obtenir enfin des résultats. Nous continuerons d’agir et de veiller à ce que les visiteurs du cimetière ressentent le maximum de sécurité ».