La police recommande des poursuites contre la maire de Netanya

La police a estimé que la maire de Netanya Myriam Feierberg, devait être poursuivie en justice pour ‘corruption, fraude et abus de confiance’. Elle recommande aussi d’entamer des poursuites contre son ex-mari, Elie Feierberg, et son fils Tsafrir ‘pour des délits de fraude et de tentative de recevoir des pots-de-vin’. L’affaire a débuté en septembre dernier. La maire avait été arrêtée, interrogée et assignée à résidence avant d’être relâchée sur ordre de la police. Elle avait ensuite été autorisée, en novembre, à reprendre ses activités avec certaines restrictions.