La police augmente sa surveillance sur 700 km de routes

La police a fait l’objet de vives critiques suite aux nombreux accidents mortels survenus au cours de l’année sur les routes d’Israël. On lui a reproché son absence sur des artères particulièrement dangereuses et son manque d’intervention pour faire respecter la loi. En 2016, 377 personnes ont trouvé la mort dans ces accidents. Ce chiffre est le plus élevé depuis cinq ans. Pour répondre à ces attaques, la police a décidé de lancer un nouveau projet prévoyant d’augmenter ses effectifs de façon significative. Ils seront actifs notamment sur les routes numéro 1, 31 et 25. Au total, 700 km de routes seront couverts par la police de la circulation.

Par ailleurs, comme l’a annoncé le ministre de l’Intérieur Guilad Erdan ce mardi au cours du congrès de l’association Or Yarok sur la sécurité routière, une nouvelle unité composée de 22 hommes et équipée de cinq véhicules, sera mise en place sur les principaux axes routiers. Elle aura pour rôle de contrôler les poids lourds et les bus en raison de leur implication fréquente dans des accidents et les dangers qu’ils représentent.