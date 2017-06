Polémique «Nique la France» : derrière l’antiracisme des Indigènes de la République, le racisme anti-blanc

FIGAROVOX/TRIBUNE – Défendant la liberté de dire «Nique la France» et s’interrogeant sur les raisons de déclarer «Vive la France», la député insoumise, Danièle Obono, a provoqué de vives réactions. Gilles-William Goldnadel dénonce cette attitude, souligne l’inanité idéologique d’une certaine gauche .

Gilles-William Goldnadel est avocat et écrivain. Il est président de l’association France-Israël. Toutes les semaines, il décrypte l’actualité pour FigaroVox.

L’affaire Obono est un tristement banal concentré de tout ce qui abrase quotidiennement et progressivement la société française.

C’est d’abord l’histoire d’une hypocrite imposture. Lorsqu’au micro d’une radio que je connais bien, la nouvelle député prétendument insoumise raconte qu’elle ne soutient l’expression «Nique la France!» qu’au nom de la sacro-sainte liberté d’expression, elle ment effrontément. Il suffit de lire la pétition qu’elle a signée en faveur du groupe rap qui avait mis en musique la formule consacrée pour se convaincre qu’elle adhère à l’idéologie anti- vieille France effrayante diffusée par ces Indigènes de la République indigents avec lesquels elle fraye.

Contrairement aux dénégations de son camarade Alexis Corbière, les tweets de la «camaradobono» sont moins mensongers qu’elle: «meufs , indigènes et salle comble, bougnoulesunited pour les 10 ans du PIR à St Denis , la classe» (8 mai 2015). Pour l’ambiance, je rappellerai également un autre de ses doux gazouillis: «la police vous parle tous les soirs à 20h ,manifgaza, Israël assassin, Hollande complice» ce tweet est daté du 19 juillet 2014, date mémorable d’une manifestation pro Hamas ou l’on entendit force slogans antijuifs.

Il est, en tout état de cause, piquant de constater que ceux qui se sont empressés de voler au secours de la député insoumise par soumission idéologique et feint de croire à sa fable sur la liberté d’expression appartiennent précisément au camp de ceux qui traquent la phrase déviante. Un souvenir, à ce sujet, me revient. Je défendais un syndicat de policiers, émus par la chanson du groupe rap «Ministère Amer» intitulée «Sacrifice de poulets». Mathieu Kassovitz était venu fièrement défendre à la barre la liberté totale d’expression. Je lui demandai alors s’il défendait aussi celle de Jean-Marie Le Pen. Le silence qui s’ensuivit fut encore plus pesant que celui que prit Mme Obono pour confirmer sans enthousiasme qu’elle pouvait bien murmurer «Vive la France»…

L’affaire Obono symbolise également la complaisance médiatique qui accueille dans le cadre d’un psychodrame névrotique tous les débordements commis par les tenants de l’affrontement ethnique ou racial au nom de l’immigration souffrante. A fortiori, lorsque leurs militants invoquent le combat social-révolutionnaire. C’est ainsi qu’une pétition en faveur d’une Houria Bouteldja qui pose à côté du slogan «sionistes au goulag» a les honneurs du Monde.

On ne dira aussi jamais assez combien le chavezisme confortable de M. Mélenchon bénéficie également d’une bienveillance médiatique exceptionnelle.

L’affaire Obono montre également clairement comment se met immédiatement en place non seulement le phénomène de victimisation raciale de l’intéressée mais également de culpabilisation raciste de celui qui ose mettre celle-ci en cause. On trouve ici la marque de l’obsession de la race propre à l’antiracisme gauchisant. C’est ainsi que le journaliste qui questionne une député qui vient de soutenir «Nique la France» sur un éventuel soutien à «Vive la France» n’est pas censé avoir questionné une militante racialiste issue de la LCR et du NPA mais, selon Mélenchon et autres, une malheureuse jeune femme noire…

Mais ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que si je m’arrêtais là dans la description des causes de cette affaire symptomatique de la désagrégation de la société française, je n’aurais rien dit.

Car dans le creux de cette affaire de mensonges, d’impunité, de victimisation, de culpabilisation, se niche le non-dit: celui de la haine du blanc. C’est pour cela qu’on veut niquer le pays maudit dans lequel il est encore majoritaire, c’est pour cela que l’on veut tuer ses juifs qui ne sont plus depuis longtemps des métèques mais des super blancs, et c’est pour cela aussi que l’on déteste ses policiers forcément racistes.

Mieux qu’un dessin, une preuve: ce gazouillis de Daniel Simonnet, représentante insoumise parisienne: «Vive la France? Oui, sauf celle des vieux cons blancs qui exigent d’une jeune député noire de le dire!»

Mon imagination est impuissante à décrire la réaction médiatique ou judiciaire, si un obscur conseiller cantonal d’un parti très à droite, en réaction à quelque «Nique la France», avait invectivé électroniquement cette nouvelle France des «jeunes cons noirs».

M. Mélenchon , une réaction?

L’excellente Cécile Pina se demandait dans ces colonnes si on pouvait être député d’une nation que l’on déteste.

Je pose à mon tour une question plus existentielle: quelle sorte de nation est encore celle qui ne montre que faiblesse envers ceux qui la détestent et le professent?