Pniné Hala’ha: Les lois de Pessah en français

Pniné Hala’ha est une série de 15 livres de hala’ha sur différents sujets, écrits par le Rav Eliezer Melamed, Rav du Yichouv Har Bra’ha. Très populaire auprès des Israéliens qui souhaitent avoir une référence hil’hatique, plus de 600 000 exemplaires ont été imprimés à ce jour. Certains de ces ouvrages ont été traduits en français. Récemment, c’est le volume sur les lois de Pessah qui a été mis à la disposition du public francophone. Entretien avec le Rav Elazar Laloum, francophone, proche du Rav Eliezer Melamed.

Le P’tit Hebdo: Quel rôle jouez-vous auprès du Rav Eliezer Melamed?

Rav Elazar Laloum: Je vis en Israël depuis 40 ans et je connais le Rav depuis de nombreuses années. Je m’investis beaucoup dans la publication des ouvrages du Rav en français parce qu’il est pour moi important de rendre ceux-ci accessibles au public francophone. La traduction de Pniné Hala’ha est assurée par David Hamou et pour ma part, je m’occupe de relire le texte une fois traduit pour m’assurer qu’il est conforme à la pensée du Rav Melamed, aussi bien sur le plan hil’hatique que sur la façon de transmettre la loi.

Lph: Comment définissez-vous la série ”Pniné Hala’ha”?

Rav E.L.: Il s’agit d’une sorte de Choul’han Aroukh. C’est un ensemble d’hala’hot réunies dans un livre moderne, avec un langage accessible. Ces livres s’adressent au grand public tout en ne faisant aucun compromis sur la qualité des décisions apportées et des explications sur tous les sujets. Le Rav Melamed écrit ses ouvrages sur la base d’une étude extrêmement approfondie. Construits autour de questions/réponses, ces ouvrages permettent aux lecteurs avertis ou débutants, de trouver avec une grande facilité les éléments de hala’ha qu’ils recherchent. Le Rav Melamed s’y appuie sur des sujets de la vie quotidienne et qui parlent à tous.

Par ailleurs, l’érudition du Rav lui permet de traiter de tous les rites et de leurs différences: ashkénazes, séfarades, yéménites. En résumé, il s’agit de livres de hala’ha que l’on a plaisir à consulter et qui contiennent tout ce dont on a besoin.

Lph: Que trouve-t-on dans l’ouvrage sur les lois de Pessah?

Rav E.L.: Le Rav y aborde la signification de la fête, expose les règles relatives au ‘hamets de sa recherche à son annulation. Il aborde le sujet des kitnyot, de la cachérisation de la cuisine, des coutumes de la veille de Pessah, des lois sur la matsa et enfin il apporte une présentation détaillée point par point de la soirée du Seder.

Lph: Quel message souhaitez-vous transmettre au public francophone?

Rav E.L.: L’étude de la hal’ha peut s’avérer complexe et pourtant elle est fondamentale pour tous ceux qui veulent bien observer nos Commandements. Avec Pniné Hala’ha en français, tout devient plus accessible. Lire la hala’ha dans sa langue maternelle présente de nombreux avantages. Lorsque l’on étudie la hala’ha à l’aide des livres du Rav Melamed, on ressort de cette étude plus fort, sur le plan de la emouna (foi) et de la Yirat Chamayim (Crainte du Ciel).

Pour se procurer Pniné Hala’ha, aux Editions Har Braha

En Israël: https://shop.yhb.org.il

En France: https://editionslichma.com

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay