Penima : ‘réduire les scissions qui divisent la société’

Le mouvement Penima, créé par l’ancien ministre de l’Education Shaï Piron, les ex-chefs d’état-major Benny Gantz et Gaby Ashkenazi, l’homme d’affaires Shlomo Dovrat et l’éducatrice et entrepreneure sociale Adi Altschuler a été présenté à la presse lundi matin dans la ville de Lod. Dans leurs allocutions, les fondateurs ont tous accusé les politiciens de ‘broyer la société israélienne’ tout en soulignant que leur nouveau mouvement ‘n’avait pas de plateforme politique’. Le général Gantz a déclaré ‘qu’il avait choisi de s’occuper d’enjeux internes à l’Etat d’Israël plutôt que des menaces venant de l’extérieur’. Il a ajouté : « Il faut se préoccuper des scissions qui divisent la société, ce que la direction politique ne parvient pas à faire ».