PMW appelle à ‘interdire à Jibril Rajoub l’entrée des USA’

L’observatoire des médias palestiniens ‘Palestinian Media Watch’, qui scrute régulièrement les sites palestiniens pour dénoncer les incitations à la haine et à la violence, a entamé une démarche qui a été soutenue par les familles de plusieurs victimes juives d’origine américaine assassinées dans des attentats en Israël.

Ces dernières ont en effet signé un appel que PMW a adressé au Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson dans lequel il lui demande d’interdire l’entrée des Etats-Unis à Jibril Rajoub, secrétaire du comité central du Fatah.

Dans cette requête, PMW et les autres signataires indiquent que ‘s’il pénètre aux USA, Rajoub devrait être arrêté et interrogé pour ses incitations au meurtre de citoyens américains’. Cette lettre a été envoyée maintenant car Rajoub compte se rendre aux Etats-Unis en ce début de semaine pour prendre la parole mercredi prochain à New York au cours d’un événement de l’organisation de gauche ‘Israel Policy Forum’.

Dans sa missive adressée à Tillerson, PMW précise notamment que ‘Jibril Rajoub a incité publiquement au terrorisme et a glorifié les terroristes au cours de la vague d’attentats de 2015-2016 au cours de laquelle quatre Américains ont été assassinés : Hallel Yaffa Ariel, Taylor Force, Richard Lakin et Ezra Schwartz hy’d.

Il rappelle en outre que Rajoub a encouragé le Hamas, en 2014, à enlever des Israéliens, quelques mois à peine après le kidnapping et le meurtre du citoyen américain Naftali Frankel avec deux autres jeunes gens, Guilad Shaer et Eyal Yiffrah hy’d.

Et d’affirmer : « Jibril Rajpoub et d’autres leaders palestiniens qui sont responsables de la campagne terroriste récente sont persuadés qu’on peut impunément soutenir l’assassinat d’Israéliens sans avoir à craindre des sanctions internationales. En interdisant à Rajoub l’entrée des USA, on démontrerait qu’il n’existe pas d’immunité pour ceux qui promeuvent et glorifient le terrorisme ».

Le message porte la conclusion suivante : « Les Etats-Unis se sont engagés à lutter contre le terrorisme et cela commence en empêchant des partisans du terrorisme de fouler le sol américain. Il est temps de faire payer Jibril Rajoub pour ses appels au meurtre ».