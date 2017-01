Plusieurs réactions à l’attentat à l’étranger

Plusieurs réactions ont été enregistrées à l’étranger après l’attaque meurtrière perpétrée en début d’après-midi contre des soldats, causant la mort de quatre d’entre eux. L’Italie, la Norvège, la Lituanie et la République tchèque l’ont déjà dénoncée. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a fait part de sa « consternation » et a condamné une « attaque ignoble », assurant Israël de sa solidarité. L’ambassadeur de l’Union européenne en Israël Lars Faarborg-Andersen a lui aussi dénoncé l’attentat, estimant ‘qu’il n’y avait aucune justification possible à un tel crime’.