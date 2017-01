Plus riche que Crésus ou plus pauvre que Job, Trump, un homme à abattre si possible allié d’Israël ! Par Bely.

Qu’il soit insaisissable, qu’il n’ait pas le profil rêvé pour diriger le pays le plus important de la planète, pourquoi pas, quoi que l’on puisse se demander quel peut bien être le prototype idéal pour une telle mission… Il est vrai que le « bonhomme » peut paraître quelque peu excessif quel que soit le propos !

Mais là n’est pas le sujet !

Riche mais accusé par les médias de vouloir s’enrichir un peu plus, le nouvel élu aurait été, de la même façon, suspecté de vouloir rompre avec la pauvreté s’il n’avait pas eu le sou !

Quand les médias s’acharnent sur un possible allié d’Israël… Riche ou pauvre, qu’importent les arguments, ils sont interchangeables, un seul objectif : Décrédibiliser la cible choisie, ce nouvel élu, avant même qu’il ait eu le temps de dire quoi que ce soit, encore moins de commencer la plus petite action, le soupçonner du pire !

Un exemple entre mille ?

Ainsi le déferlement de suspicions (diverses et variées toutes plus malsaines et partiales les unes que les autres), relayé par tous les médias qui se copient les uns les autres, se citent les uns les autres à propos de sa décision « de confier la gestion de ses affaires à ses fils pendant la durée de son mandat présidentiel » …

Que n’aurait-on dit s’il ne l’avait pas fait ?

« Donald Trump a tweeté, mardi 13 décembre, qu’il abandonnait à ses fils Donald Trump Jr. et Éric Trump la gestion de ses entreprises pour la durée de sa présidence, et “qu’aucun nouveau contrat ne serait passé durant mon (mes) mandat(s)”. “Même si la loi ne m’y oblige pas”, a précisé celui qui n’était encore que le futur président américain.

L’Office of Government Ethics a souligné, lui, que cette déclaration “n’éliminerait pas les conflits d’intérêts”, (faits rapportés par le Politico ) : L’inquiétude ne portant pas tant sur de nouveaux contrats, que sur les affaires en cours des sociétés de Donald Trump, qui pourraient influencer l’élaboration des politiques du pays.

) : L'inquiétude ne portant pas tant sur de nouveaux contrats, que sur les affaires en cours des sociétés de Donald Trump, qui pourraient influencer l'élaboration des politiques du pays. "Jusqu'à présent, l'arrivée de Trump a soulevé nombre de questions éthiques, notamment en ce qui concerne ses relations avec les leaders mondiaux", explique le Washington Post , qui rappelle que le nouveau président est à la tête de 111 entreprises qui traitent dans 18 pays et territoires à travers l'Amérique du Sud, l'Asie et le Moyen-Orient. Le journal relève que Donald Trump n'a pas précisé s'il comptait renoncer à sa participation dans son empire immobilier, ce qui, comme l'ont préconisé les experts, "serait la seule façon d'assurer que Donald Trump ne peut pas profiter de l'impact de ses propres politiques". Car, si la loi ne les y oblige pas, "les derniers présidents ont toujours choisi de vendre leurs actifs […] pour éviter tout conflit d'intérêt", insiste le quotidien américain.

Ce à quoi, cité par USA Today, les avocats Jan Baran et Norm Eisen d’en ajouter une couche pour faire bon poids :

« Vendre ses entreprises soulèverait d’autres questions déontologiques, comme celle de savoir si l’acheteur a bien payé la valeur marchande des actifs de Trump, ou s’il a été plus généreux, dans le but d’influencer le nouveau président. D’ailleurs, en laissant la gestion de ses sociétés à ses fils, Donald Trump va à contre-courant du comportement de chaque nouveau président ces 40 dernières années”…

Conclusion : Riche ou pauvre, un coup à l’endroit, un autre à l’envers, qu’importent les arguments…