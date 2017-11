Plus qu’une alya. Dan Illouz, portrait

Ce n’est pas d’un olé de France dont nous allons vous parler, mais bien d’un olé francophone. Dan Illouz est arrivé, il y a 8 ans, de Montréal au Canada. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a réussi, en peu de temps, à transformer son alya géographique en une alya dans de nombreux domaines, qui ont tous un point commun: être utile à l’Etat d’Israël.

De Montréal à Jérusalem

Dan grandit à Montréal. Ses parents sont tous deux originaires du Maroc et sont passés par la France avant de traverser l’Atlantique.

Dan nous décrit une vie confortable, une scolarité en école juive où il apprendra déjà de très bonnes bases d’hébreu. Il voue un véritable amour à l’Etat d’Israël qui ne demande qu’à se concrétiser. A 23 ans, il franchit le cap, laissant sa famille à près d’une dizaine de milliers de kilomètres.

Pour cet olé hadash, avoir changé de pays, être rentré à la maison, c’est bien mais cela ne suffit pas. »Je savais que si je faisais mon alya c’était pour m’impliquer dans la vie de mon pays », nous confie-t-il. »Je ne pouvais pas encore dire à quel niveau mais si j’étais là, c’était aussi pour être utile de manière active ».

Il entre alors à l’armée où il occupe le poste de conseiller juridique, avant de compléter ses études de droit faites au Canada, par une maîtrise en politiques publiques à l’Université Hébraïque de Jérusalem.

Par les grandes portes

Spécialiste de droit international et de politiques publiques, parlant couramment l’anglais, le français et désormais l’hébreu, Dan Illouz entre dans vie publique par les grandes portes, pourrait-on dire.

»Pendant mes études, j’ai travaillé au conseil de Yesha (Yehouda ve Shomron) pour aider à la communication en anglais. A l’époque, le président de ce conseil n’était autre que Naftali Bennett. A la fin de mes études, j’ai été embauché comme conseiller au département juridique du ministère des affaires étrangères, sur tout ce qui touchait aux traités internationaux ».

Un an après, Dan met un pied dans le monde politique puisqu’il gèrera la campagne de Nir Barkat, maire de Jérusalem, auprès du public francophone de la capitale. Par la suite, il deviendra aussi, conseiller législatif du Likoud lors de la précédente Knesset.

Comment, en étant olé hadash, avez-vous réussi, en si peu de temps à ouvrir toutes ces portes? En effet, Dan a tiré un enseignement important de son expérience depuis son alya et il nous le livre: »Quand on est olé hadash, on a, incontestablement des difficultés, certaines choses sont compliquées. Néanmoins, le statut d’olé hadash peut se révéler être un grand atout. Nous possédons des avantages qu’il faut savoir mettre en avant pour mettre le pied à l’étrier. Je n’aurais pas eu accès à tous ces postes, si je n’avais pas commencé par faire mes preuves en tant que conseiller anglophone à Yesha ».

Dan a maintenant aussi ouvert sa société de conseil, DI Consulting: »Il s’agit de conseil en politique, notamment avec des ONG. Notre dernier combat en date a été autour des maisons d’Ofra et a permis, avec d’autres acteurs, de faire avancer, la loi de régularisation (Hok Haassdara) ».

Toujours plus loin

La politique est un virus, dit-on. Il semblerait qu’à trop s’approcher de certains cercles, Dan l’ait attrapé. Depuis quelques temps, il milite au sein d’un parti local de Jérusalem: Itorerout, mouvement dirigé par Ofer Berkovitch. « Cela fait près de deux ans que nous sommes en contact, Ofer et moi », nous raconte Dan, »Nous nous entretenions souvent des problématiques que rencontrent les olim francophones et anglophones et des façons d’aider ces derniers à les surmonter ». Ce que Dan apprécie c’est qu’Itorerout soit un mouvement qui regroupe des personnes issues de partis politiques différents, qui veut faire de Jérusalem, la capitale de tous les Juifs.

Et pour couronner le tout, Dan commence même à devenir la coqueluche des médias israéliens, qui s’intéressent à ce que ce jeune immigré a à dire sur la société et la politique israélienne. »Cela me permet de transmettre certains messages. Les médias sont un levier important dans mon travail. Je peux ainsi, aussi, soulever des sujets concernant l’alya, en les exprimant en hébreu, ce qui permet d’aider les israéliens à mieux comprendre qui sont ces olim francophones ».

A seulement 31 ans, Dan estime ne pas encore être allé au bout de ses rêves. Mais on peut déjà s’interroger: est-ce que sa réussite aurait été la même dans un autre pays? Dan n’hésite pas une seconde: »Non. C’est Israël qui donne sa chance à tous, une chance que l’on ne pourrait pas avoir ailleurs. Les olim font partie de la société israélienne. Même si certaines plaintes sont justifiées et doivent obtenir des réponses, il faut être conscient que nous avons des opportunités ici, uniques, que nous devons et pouvons saisir ».

Guitel Ben-Ishay