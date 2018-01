La plus petite tomate cerise du monde est israélienne, elle est cultivée dans le désert de la Arava, sur les bord de la mer morte, et sa taille est comparable à la taille d’une myrtille, elle existe en rouges et jaunes. Ces minuscules tomates seront présentées au public lors d’un salon agricole internationale de trois jours qui se tiendra en Israël au mois de Janvier…….Détails et vidéo………



La « tomate goutte » est de la taille d’une myrtille et selon la compagnie Kedma, qui la cultive dans le sud du désert de la Arava, elle est la tomate cultivée la plus petite du monde.

C’est un point de fierté dans un pays connu pour son innovation agricole, où plusieurs variétés de tomates cerise ont été inventés.

Ariel Kidron, un ingénieur de Kedma, a déclaré : « L’idée est que vous pouvez la jeter dans une salade, vous n’avez plus besoin de la couper ».

La graine, initialement développée en Hollande, a été modifiée pour correspondre aux conditions de croissance arides du sud d’Israël.

Cette tomate minuscule, plus petite qu’une pièce de monnaie d’un shekel israélien, existe en rouge ou en jaune et sera présenté au public lors d’une foire agricole internationale de trois jours en Israël plus tard ce mois-ci.

Source Koide9enisrael