 »Le plus grand don » Yossi Dagan

Président du conseil régional du Shomron depuis le mois d’août 2015, Yossi Dagan est depuis de nombreuses années aux responsabilités dans cette région. L’une de ses préoccupations est clairement de faire venir le plus possible de Français dans les villes et villages du Shomron. Pourquoi? C’est ce que nous sommes allés lui demander.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi manifestez-vous tant d’intérêt pour les Français?

Yossi Dagan: Je commencerais en disant que j’admire tout Juif qui décide de faire son alya. Ce n’est pas une décision facile à prendre, ni à réaliser. Je porte, en effet, une affection particulière aux Juifs de France. Beaucoup d’entre eux se sont installés dans le Shomron, il y a plus ou moins longtemps. Je me suis aperçu de la qualité de ces personnes, de leur nationalisme et de leur amour de la terre. Ils sont à l’image des habitants de notre région: idéalistes, de toutes tendances religieuses et chaleureux.

Lph: Il est important de peupler Israël, peu importe le lieu, non? Pourquoi faudrait-il davantage se tourner vers le Shomron?

Y.D.: En effet, chaque lieu d’Israël est important. Mais permettez-moi de penser que le véritable test pour notre peuple aujourd’hui c’est notre capacité à nous installer dans le Shomron. C’est le plus grand don que l’on puisse faire à notre pays.

Par ailleurs, je porte le message au nom de tous les habitants du Shomron: nous proposons une communauté chaleureuse, des yishouvim développés et très proches du centre du pays. Certes, nous n’avons pas le métro, ni les grands centres commerciaux, mais nous sommes le sionisme et nous savons accueillir spécifiquement chaque olé, transformant le traumatisme des premiers jours de l’alya en bonheur absolu!

Lph: On dit que vous donnez aux candidats à l’alya votre numéro de portable. Est-ce vrai?

Y.D.: Bien sûr! Je les soutiens et je les accompagne personnellement! Je travaille avec Chalom et Liat Wach, je vais en France rencontrer les candidats. J’ai toujours beaucoup de joie et de plaisir à cela.

Lph: La question de la sécurité freine souvent les olim pour s’installer dans le Shomron, que leur répondez-vous?

Y.D.: Ce sentiment d’insécurité vient, la plupart du temps, d’un manque de connaissance de la vie sur place. Des attentats sont commis partout, malheureusement, y compris à Paris. Contrairement aux idées reçues, le Shomron est un coin tranquille. Il suffit de venir voir pour s’en rendre compte.

Lph: Autre facteur d’inquiétude: l’expulsion… Quand on voit des images comme celles d’Amona ou d’Ofra, récemment, on se demande si cela est bien prudent de s’installer dans des yishouvim.

Y.D.: Vous citez des cas particuliers de maisons construites sur des terrains privés. La ityashvout (installation) dans le Shomron est bien régularisée. On ne déracinera pas nos populations. De plus, le »hok haassdara » (loi de régularisation) apporte encore des éléments positifs dans la balance. Certes, il reste encore beaucoup de travail pour que notre présence ici, soit »normalisée ». Le plus important, c’est que les Juifs viennent y vivre. Malheureusement la construction dans les yishouvim existants est insuffisante et aucun nouveau yishouv n’est créé. Nous le martelons : nous devons construire en Samarie, cela représente un avantage stratégique considérable mais aussi économique. Proche du centre, une offre plus importante en Samarie représente une des solutions à la pénurie de logement et donc à la flambée des prix. La construction en Samarie est une œuvre sécuritaire et surtout sioniste ! Cette région protège tout le centre du pays.

Lph: La nouvelle administration américaine semble avoir un discours différent au regard de la ityashvout. Partagez-vous l’optimisme qu’a insufflé l’élection de Trump?

Y.D.: Incontestablement, un nouveau vent souffle depuis les Etats-Unis. Il y a quelques jours, l’émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Jason Greenblatt est venu en Israël et je l’ai rencontré. A vrai dire c’est la première fois que cela arrive! Depuis des années, les Américains parlaient sur la ityashvout, aujourd’hui, en venant me rencontrer, ils parlent aussi AVEC la ityashvout!

Le changement apparait possible. Ceci étant dit, j’insiste lourdement: mon interlocuteur, ce n’est pas le gouvernement américain, mais le gouvernement israélien! On avait beau jeu de dire que les Américains nous liaient les mains. Aujourd’hui, ce prétexte semble s’envoler, voyons si les choses vont bouger.

Lph: Vous doutez de la volonté de notre gouvernement?

Y.D.: Non, je pense que la volonté est présente. De toute façon, nous n’avons plus le choix, nous devons avancer sur la question du statut de la Judée-Samarie. Contrairement à ce que l’on entend dans les medias internationaux et certaines capitales: la Judée-Samarie n’est pas le problème mais la solution! C’est pour cette raison que nous devons peupler cette région!

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay