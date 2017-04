Plus de 8 000 personnes prient sur la tombe de Josué

L’événement est assez exceptionnel : plus de 8 000 personnes se sont rendues dans la nuit (de jeudi à vendredi) sur la tombe de Josué (Yoshoua Bin Noun) dans le village arabe de Kifl Hares, en Samarie, non loin de la ville d’Ariel. Parmi les fidèles se trouvaient 250 nouveaux immigrants de France. Ce pèlerinage, encadré par des effectifs importants des forces de sécurité israéliennes, a été organisé par le département des lieux saints du conseil régional de Samarie. Dans son discours, le chef de ce conseil, Yossi Dagan, a rappelé : « 3 242 ans après le décès de ce grand leader du peuple juif, nous sommes toujours ici et marquons l’anniversaire de sa disparition. Il n’existe pas de force plus grande chez un peuple qui n’oublie jamais ses dirigeants ni ses fondements. C’est le secret de la survie du peuple juif ».