Plus de 2 millions de visiteurs au camp de la mort d’Auschwitz

Le musée du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau, en Pologne, a accueilli cette année plus de 2 millions de visiteurs qui tenaient à voir ce lieu maudit où les Nazis ont perpétré leurs crimes atroces pendant la Seconde Guerre mondiale et à rendre hommage aux victimes.

Ce chiffre n’avait jamais été atteint jusqu’à présent. En 2014, par exemple, on comptait un million et demi de visiteurs. Ces données ont été communiquées par la direction du musée qui a marqué cette année le 70e anniversaire de sa création.

D’après le site juif américain JTA qui rapporte cette information, les dix Etats les plus représentés seraient, en ordre décroissant par rapport au nombre des visiteurs, la Pologne (424 000 visiteurs), la Grande Bretagne (271 000), les USA (215 000), l’Italie (146 000, l’Espagne (116 000), Israël (97 000), l’Allemagne (92 000), la France (82 000), la République tchèque (60 000) et la Suède (41 000).

Il précise en outre que 61 000 groupes se sont rendus sur place et des moniteurs formés par le musée ont conduit des visites organisées pour plus de 310 000 personnes. En outre, près de 150 équipes de cameramen ont tourné des films documentaires dans le musée et dans le mémorial qui lui est adjacent.