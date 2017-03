Pluie et grêle sur Eilat : l’aéroport a été fermé

La ville d’Eilat a offert un spectacle assez rare, même en hiver : une tempête de grêle et de pluie s’est abattue sur la station balnéaire, provoquant des inondations dans les rues et sur les pistes de l’aéroport qui a dû être fermé momentanément, tant pour les décollages que pour les atterrissages. La route conduisant au sud d’Eilat a été elle aussi interdite à la circulation. On a relevé dans la région 12,5 mm de pluie tombés dans la matinée, ce qui correspond à la moitié de la quantité annuelle. La compagnie aérienne Arkia a transféré ses vols intérieurs à l’aéroport d’Ovdat et Israir a modifié ses horaires.