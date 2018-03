Planet Chef: Devenez un vrai Chef!

L’alya présente bien des défis sur le plan professionnel. Il arrive aussi que ces défis se transforment en une chance de réaliser un rêve. C’est partant de ce constat qu’Adam Inbar, proche de Meilleurs ouvriers de France et de chefs étoilés, a créé Planet Chef. Ce programme s’adresse aux passionnés de la pâtisserie et de la cuisine qui n’ont jamais osé se lancer ou qui veulent aller encore plus loin dans leur activité. Ils y acquièrent les outils nécessaires pour devenir un vrai Chef.

Un programme intensif

Le projet est lancé en mai 2017 autour de la pâtisserie. 16 passionnés entament alors un programme intensif de 200 heures de formation réparties sur 20 semaines. ”C’est le Chef du Waldorf Astoria, Claude Bensimon, qui a dirigé les cours”, nous précise Adam. Une deuxième formation sur le même modèle va permettre à deux fois plus de personnes de sortir diplômées dans les jours qui viennent.

La passion est la condition sine qua non pour réussir son projet dans le métier. Cette passion guide vers l’excellence que revendique clairement Planet Chef. ”C’est physiquement très dur”, ne cache pas Adam Inbar, ”il faut être prêt à se donner”.

Des débouchés nombreux

L’objectif affiché de cette formation est d’obtenir un retour sur investissement. ”Nous bénéficions du soutien du ministère de l’intégration qui finance le tiers de la formation selon certains critères”, nous explique Adam.

Avec le recul d’une promotion diplômée et d’une deuxième qui s’apprête à entrer sur le marché, on peut déjà se faire une idée des opportunités professionnelles qu’ouvre Planet Chef. ”Il existe une demande importante sur le marché”, affirme Adam, ”en Israël, les pâtissiers ou les cuisiniers qui ont une bonne formation trouvent rapidement un emploi. L’avantage d’un programme comme Planet Chef, c’est qu’il permet aussi de créer sa propre affaire à la sortie”. C’est ce dernier choix que plusieurs diplômés de la première promotion, particulièrement des femmes, ont fait. ”Sarah Boudida à Tel Aviv, Allison Kelizou à Hadera, Rivka Laloum à Raanana sont des exemples de passionnées qui ont enfin pu réaliser leur rêve de faire de la pâtisserie leur métier”. Planet Chef a aussi donné des ailes à des affaires déjà existantes mais à bout de souffle: ”Michaël Hagege vendait des snacking”, nous raconte Adam, ”grâce à la formation Planet Chef, il a ajouté à sa carte des flans et des tartes au citron, qui sont devenus ses produits phares. Leslie Abitbol et Shirel Allal avaient une activité de gâteau en pâte à sucre. A l’esthétique, elles ont ajouté de bonnes techniques pour le goût et ont pu varier leur offre, grâce à notre formation”.

Et au-delà, Adam Inbar insiste sur le formidable outil d’alya, d’intégration et de maintien en Israël qu’est le métier appris au sein de Planet Chef. D’ailleurs parmi les étudiants, on compte des participants au programme MASSA.

Chef pâtissier, chef cuisinier: faîtes votre choix!

La troisième promotion de Planet Chef ouvrira juste après Pessah. Au programme cette fois: le choix entre une formation de pâtissier dirigée par le Chef Claude Bensimon ou de cuisinier, dirigée par le Chef Yossi Bendayan. Toujours dans les locaux d’Unilever, dans une ambiance chaleureuse et sérieuse et avec des produits cacher lamehadrin, Planet Chef va former en 6 mois encore plusieurs professionnels qui sauront nous régaler!

Renseignements et inscriptions:

053-7085644

www.planetchef.co.il

Guitel Ben-Ishay

Photo: Michel Loulou