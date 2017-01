Un plan quinqennal en faveur de la population bédouine

Le gouvernement doit adopter dimanche sur le plan déposé par le ministre de l’Agriculture Ouri Ariel (Habayit Hayehoudi) également en charge du secteur bédouin dans le Néguev. Ce plan quinquennal est assorti d’une enveloppe budgétaire de trois milliards de shekels, soit le triple du plan précédent.

Le ministre Ouri Ariel a déclaré que ce plan est indispensable pour les intérêts nationaux afin de ne pas éloigner encore davantage la population bédouine de l’Etat d’Israël. Ce plan cherche à la fois à améliorer de manière significative le niveau et la qualité de vie de la population bédouine et à renforcer l’autorité de la loi et de l’Etat dans ce secteur. « Ce sont les bédouins eux-mêmes qui souffrent le plus des problèmes de criminalité et d’absence d’autorité de la force publique dans leur secteur », indique le ministre.

Les budgets seront consacrés au développement des infrastructures, à l’éducation, à l’emploi, aux collectivités locales et aux services sociaux.

L’intention du ministre est de ramener la population bédouine, jadis très loyale, dans le giron de l’Etat. La société bédouine, surtout la jeunesse, est elle-aussi traversée par des courants de plus en plus irrédentistes sous l’influence néfaste de députés arabes et de mouvements islamiques qui la poussent à se démarquer de l’Etat d’Israël et même à s’y opposer.

