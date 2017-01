Le plan de Yoav Kich pour résoudre le conflit israélo-palestinien

L’un des arguments les plus entendus de la part de la gauche est que « la droite ne sait que dire ‘non’ à toute proposition mais ne propose aucun plan alternatif ». C’est inexact. S’il est vrai que la droite n’a pas de position homogène sur la question, toute une série de scénarios ont déjà été proposés par des personnalités de droite. Le problème est que ces plans sont immédiatement rejetés en bloc et avec mépris par la gauche et les médias car ils sortent du cadre obsessionnel de la « solution des deux Etats ». La créativité est donc du côté de la droite.

Le député Yoav Kich (Likoud) en a présenté un cette semaine qu’il qualifie de voie médiane entre deux scénarios à éviter à tout prix: la créaion d’un Etat (terroriste) arabe palestinien entre la Méditerranée et le Jourdain d’une part et d’autre part l’option ‘binationale’ avec une annexion de 100% de la Judée-Samarie qui obligerait Israël à accorder le statut de citoyens à plus d’un million et demi d’Arabes palestiniens.

Yoav Kich propose alors un plan qui suit celui que Menahem Begin voulait instaurer en son temps et qui est plus proche des positions historiques du Likoud que de celle du discours de Bar-Ilan prononcé par Binyamin Netanyahou.

Les grandes lignes de ce plan sont les suivantes:

. Annulation des Accords d’Oslo

. Démantèlement de l’Autorité Palestinienne

. Annexion de 60% de la Judée-Samarie qui comprennent la grande majorité des Juifs de Judée-Samarie et une minorité d’Arabes. Ceux parmi eux qui désirent devenir Israéliens le pourront.

. Octroi d’une autonomie élargie pour les 40% restants du territoire avec maintien de Tsahal qui sera responsable de la sécurité. Les habitants juifs de ces territoires resteront soumis à la loi israélienne et bénéficieront de réseaux de communication séparés.

. Les villes et localités arabes palestiniennes seront reliées par un réseau routier continu afin de ne plus obliger les Arabes palestiniens à traverser des points de contrôle.

. Aucun réfugié ne sera autorisé à venir en Israël ni dans les territoires autonomes et le statut de ‘réfugié’ sera supprimé.

. Aucune localité – juive ou Arabe – ne sera démantelée.

. Jérusalem restera indivise et sous souveraineté israélienne y compris la Vieille ville. Mais certains quartiers arabes extérieurs à la barrière de sécurité pourront être réunis dans une administration autonome. En contrepartie 6.000 dounam de terres seront inclus dans le terrioire municipal de Jérusalem, tels que le Tombeau de Rachel au sud ou le Tombeau de Samuel au nord.

. Ce plan est unilatéral.

Yoav Kich reconnaît que son plan ressemble à celui que propose Naftali Bene mais estime qu’il est plus « travaillé » car il est assorti d’une carte extrêmement précise. Il confie en avoir parlé à Binyamin Netanyahou qui s’est montré très intéressé mais lui a dit: « On va en reparler…mais après le 20 janvier »!

Les adversaires de ce plan à gauche ne pourront en tout cas pas dénoncer le côté unilatéral de ce plan car eux-mêmes proposent régulièrement une démarche unilatérale d’Israël…mais en sens inverse: « En arrière toute!!! »

