Plainte aux USA : ‘Cessez votre aide sécuritaire à Israël’

Un groupe composé d’activistes juifs, d’Arabes et d’Américains, tous clairement anti-israéliens, ont déposé une plainte contre les ministères de la Défense et des Finances américains, le Département d’Etat et le secrétaire d’Etat John Kerry, leur demandant d’annuler l’accord portant sur l’aide sécuritaire américaine accordée à Israël. Il s’agit d’un accord pour un montant de 38 milliards de dollars pour les dix prochaines années. L’information a été rapportée par le site NRG.

Les plaignants prétendent que cette assistance ‘constitue une violation des lois américaines qui interdisent toute aide militaire ou financière à des Etats ou des régimes qui ne respectent pas la Convention des droits de l’homme’.

La plainte est émaillée de témoignages de groupes et de personnes d’extrême gauche israéliennes comme B’Tselem, Chovrim Chtika, Amnesty, et de citations d’hommes politiques israéliens.

Le ministre israélien des Affaires stratégiques Guilad Erdan (Likoud), chargé également de la lutte contre le BDS, a vivement réagi à cette initiative en déclarant que ‘les organisations anti-israéliennes se travestissaient en associations des droits de l’homme et continuaient à battre tous les records d’hypocrisie dans leur lutte contre l’Etat d’Israël’.

« Cette fois, a-t-il ajouté,elles poursuivent des organismes américains qui sont associés à l’accord d’aide à Israël. Cela prouve une nouvelle fois que ce qui les stimule, ce n’est certainement pas le souci du respect des droits de l’homme mais plutôt le désir de nuire à l’Etat d’Israël. C’est pour cette raison que je continuerai de mon côté à œuvrer pour réduire leur pouvoir de faire du mal à l’Etat ».