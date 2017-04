Plainte à la police contre le parti Hadash (avec vidéo)

Le parti communiste Hadash, composante de la Liste arabe unifiée fait à présent l’objet d’une plainte à la police pour soutien au terrorisme. Ce parti a effectivement publié sur sa page Facebook un film de soutien aux terroristes grévistes de la faim dans les prisons israéliennes.

La vidéo commence par présenter cinq parmi les terroristes les plus « célèbres », dont Marwan Barghouti du Fatah, Abdallah Barghouti, du Hamas, responsable de la mort de 67 Israéliens ou Ahmad Saadat du FPLP, organisateur de l’assassinat du ministre Rehav’am Zeevi hy’d.

Le chant qui accompagne le film commence ainsi:

« Vous êtes la gloire de notre nation, vous êtes des leaders et la couronne de nos têtes, vous êtes les maîtres (…) Grâce à vous notre avenir sera plus beau, grâce à vous nous poursuivrons et vaincrons… »

Le parti Hadash lance également un appel à la population arabe israélienne pour qu’elle manifeste sa solidarité avec les terroristes et déclare que ces prisonniers « paient le prix d’un combat juste ».

Ces publications tombent sous le coup de l’article 24 alinéa 2 de la loi sur la lutte contre le terrorisme qui interdit toute apologie, soutien ou encouragement au terrorisme.

Plainte a été déposée à la police par Dr. Itamar Marcus, fondateur du très utile site www.palwatch.org

Photo Guideon Markowicz / Flash 90