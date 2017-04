Une place des prix Nobel à Haïfa

Une place des prix Nobel a été inaugurée à Haïfa en l’honneur de trois lauréats israéliens qui ont étudié au Technion et ont reçu le prix Nobel de chimie. Il s’agit des professeurs Avraham Hershko (2004), Aaron Ciechanover (2004) et Dan Shechtman (2011). La cérémonie a eu lieu en présence du maire de la ville Yona Yahav, du président du Technion, le Professeur Peretz Lavie, du président de l’université de Haïfa Ron Rubin et du directeur du centre hospitalier Rambam, le professeur Rafi Beyar.