PIZZA A DEUX COUCHES PAR VANESSA FEDIDA (recette de MICHELE FEDIDA)

INGRÉDIENTS :

Dose pour un plateau à four

Pour la pâte:

2 œufs

4 cuillères à soupe d’huile

1 pincée de sel

1 c. à c. de levure chimique bien bombée

1/2 verre d’eau tiède

Farine: la quantité est au feeling, une fois que les ingrédients liquides sont mélangés, incorporer la farine jusqu’à ce que la pâte soit bien souple et pas collante

Faire une sauce Makbouha (toutes les recettes sont bonnes): faire revenir de l’ail avec 2 à 3 beaux poivrons rouge et vert. Ajouter 4 belles tomates fraiches concassées et ajouter une petite boite de tomates pelées et du sel. Il faut qu’il n’y ait plus d’eau donc bien laisser évaporer. A la fin ajouter de la Karouiya (épice). Dès que c’est cuit, mixer avec le pied mixeur.

Pour l’intérieur de la pizza :

2 œufs durs

Du thon

Câpres

Olives vertes en rondelles

Préparation:

Séparer la pâte en deux. Etaler la première pâte

Mettre la sauce, le thon, les câpres, les œufs durs râpés, les olives

Refermer avec l’autre pâte restante

Badigeonner avec un jaune d ‘œuf

Servir en entrée ou avec une salade

Bon appétit !!!