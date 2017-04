La photographie d’un couple juif et d’une musulmane à New-york devient virale sur Facebook

Emu par ces interactions positives, Jackie Summers immortalise la scène en photo avant de la partager sur son compte Facebook. Il y explique le contexte et lance : « C’est mon Amérique : des gens qui laissent les autres être ce qu’ils sont ». Son post devient rapidement viral : ce jeudi, il avait recueilli 85.000 « j’aime » et avait été partagé plus de 65.000 fois.