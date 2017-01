Philippe Karsenty probablement investi par les Républicains aux législatives

Confidentiel paru dans Actu J

Le maire-adjoint (LR) de Neuilly, Philippe Karsenty, sera candidat aux prochaines élections législatives.

L’homme d’affaires, et aussi éditeur, qui s’est rendu célèbre grâce à sa campagne en faveur de la vérité dans l’affaire al Dura pourrait obtenir l’investiture Les Républicains dans l’une des trois circonscriptions suivantes : celle de Neuilly-Puteaux, dont il l’élu (en raison du non-cumul des mandats, l’actuel maire-député Jean-Christophe Fromantin ne devrait pas se présenter), la 8èmecirconscription des Français de l’étranger (Israël, Italie, Grèce) ou encore la 1ère circonscription des Français de l’étranger qui est celle des Etats-Unis et du Canada.

Esprit de la conférence d’août sur les deux djihad :

En Europe, dire la vérité sur l’islam vous expose à deux sortes de fatwa : celle des imams, qui veulent vous tuer, et celle des médias mainstream, qui veulent vous réduire au silence. Il n’y a pas de liberté d’expression sur ce sujet.

Il y a aussi deux sortes de djihad : le djihad violent et le djihad civilisationnel.

Face au djihad violent, les médias mainstream minimisent ou dissimulent la nature islamiste des tueurs et parle de déséquilibrés. Ce djihad violent et très important en Europe et pèse notamment sur l’économie : c’est une catastrophe pour l’hôtellerie et la restauration française.

Plus grave, le djihad civilisationnel, ou sociétal, l’islamisation rampante de l’Occident, avance avec la complicité des usual suspects et des idiots utiles : les médias mainstream, la plupart des politiciens, la plupart des autorités religieuses. Il vise à imposer son mode de vie, la charia, non seulement à la population musulmane, mais aussi aux non-musulmans : ramadan, hijab, burqa, burkini…

Le voile islamique n’a rien à voir avec la liberté de religion, il a tout à voir avec le genre de société que les islamistes veulent nous imposer, et avec le fait qu’ils essaient de détruire notre société.

Voulez-vous savoir ce qui arrivera après la burqa ? A Abu Dhabi, il y a 10 jours, à l’aéroport, j’ai vu une femme qui portait une muselière et une œillère.

La distinction entre les idiots utiles et les alliés [des djihadistes] n’est pas toujours facile à faire. Certains politiciens comptent sur le vote islamique pour gagner les élections. Les Etats du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, etc.) mettent tant d’argent dans le monde politique et médiatique français qu’ils créent une dépendance. Le Pape qui dit « Si je parle de violence islamique, je dois parler de violence catholique », ou qui ramène de Lesbos des réfugiés musulmans et non chrétiens : s’il ne se sent pas responsable des chrétiens, il ne fait pas son travail. Et Angela Merkel, qui a ouvert les portes de l’Allemagne à tant de gens, est-elle une idiote utile ou une complice ?

Nous avons longtemps cru que l’occidentalisation était le futur désiré par toute l’humanité. Mais maintenant cette croyance est concurrencée par une autre : celle que l’islam doit dominer le monde.

L’islam est le troisième totalitarisme auquel nous sommes confrontés, mais il est très différent des deux premiers. Le nazisme et le communisme ont été produits par nos sociétés : nous avons pu les défaire parce que nous savions comment ils étaient fabriqués. Mais l’islam a été créé en dehors de notre monde, et nous n’avons pas encore trouvé le moyen de le défaire.

