– Pourquoi tu ne te maries pas ? – Je ne veux pas de responsabilités, j’ai horreur des obligations !

– Je fais ce que j’ai envie, je ne supporte pas qu’on m’impose quoi que ce soit !

« Nous étions esclaves de Pharaon en Egypte et Hachem notre D.ieu nous a sortis de là-bas avec une main forte et un bras étendu ». C’est ainsi que nous allons commencer le récit de la Haggada.

Pourquoi répéter cela depuis des millénaires ? Parce que Pharaon n’est pas mort !

Pharaon, en hébreu Par’o, vient du mot parou’a/débridé, déchaîné. Chaque homme a en lui une tendance à ne pas se soumettre, à ne pas s’incliner. Il croit que toute contrainte va restreindre sa liberté, son identité.

Imaginons un chauffeur qui décide de ne pas se plier au code de la route. Il brûle les feux rouges, ne respecte pas les stop, les sens interdits… Il a toutes les chances de se retrouver coincé dans un grave accident, la voiture…ou les membres fracassés, ‘hass vechalom ! Stupide chauffeur ! Il n’a pas compris que le code le protège lui en premier et lui donne la liberté de circuler en toute sécurité !

Mais Pharaon « endurcit son cœur ». Il s’entête à ne pas prendre leçon. Les plaies le frappent, l’une après l’autre et malgré ses promesses, il se rétracte et refuse de laisser sortir le peuple d’Israël. Le Pharaon- yétser hara chuchote au fond de chacun : je sais…mais c’est si difficile de changer.

Pharaon, c’est aussi le premier inventeur du stress ! Pour empêcher les Enfants d’Israël de penser à leur délivrance, il les accable de travail… Quoi de plus actuel ! Dans le vertige de la vie d’aujourd’hui, la course à l’argent, les images, les connections sans limites, l’homme ne se retrouve plus avec lui-même, il n’a plus l’occasion de réfléchir sur les questions de la vie…

A Pessa’h, Hachem qui nous a délivrés de Pharaon et de son asservissement lors de la Sortie d’Egypte, va nous aider aussi à nous délivrer du petit bout de Pharaon…qui subsiste encore en nous. Nous allons fêter notre vraie liberté, la liberté de choisir le bon GPS qui va nous diriger…de nous détacher des chaînes des mauvaises habitudes…de prendre le temps de nourrir notre âme, de nous tourner vers l’autre, de vivre dans la sérénité et la confiance en D.ieu.

Puisse Hachem nous délivrer des Pharaons de tous les temps !

PESSA’H CACHER VESAMEA’H – JOYEUSE FETE DE PESSA’H

Rabbanith ELKRIEF – EQUIPE BAIT

