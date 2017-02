PewDiePie, le jeune YouTuber millionnaire le plus puissant du monde accusé d’antisémitisme et viré cette nuit de chez Disney

C’est peut-être un nom qui ne vous dit rien, mais PewDiePie est la star mondiale de YouTube.

Il dispose de plus de 53 millions abonnés et avec ses millions de vues, il est à la première place des chaînes YouTube les plus suivies au monde.

Il est une telle star que Disney a signé un énorme contrat avec lui, car ce YouTuber gagne beaucoup d’argent avec ses vidéos et les contrats qui vont avec .

Selon le magazine Forbes, il a gagné plus de 15 millions de dollars en 2016, étant ainsi le YouTuber le mieux payé au monde.

Mais cette nuit tout a basculé car la société Disney a annoncé qu’elle interrompait immédiatement ses contrats avec PewDiePie , de son vrai nom Felix Arvid Ulf Kjellberg.

Les médias ont en effet découvert hier que dans plusieurs de ses vidéos le jeune homme faisait figurer des références nazis et dans sa dernière vidéo, il a même payé deux anonymes pour réaliser devant la caméra des signes signifiant « Morts aux juifs ».

« Je voulais faire une blague, mais les choses sont allées trop loin » a reconnu PewDiePie dans un communiqué, mais la découverte d’ images d’Hitler dans d’autres vidéos ou encore la répétition à plusieurs reprises de « Sieg Heil » dans 5 vidéos laisse penser qu’il ne s’agit pas d’un simple dérapage.

La chaîne YouTube de PewDiePie avec ces vidéos est toujours en ligne ce matin et la société YouTube n’a pas encore répondu aux demandes de la presse américaine pour savoir si des sanctions allaient être prises contre sa star.

Mais YouTube, va-t-elle oser fermer sa chaîne la plus puissante ?

PewDiePie, le jeune YouTuber millionnaire le… par morandini