LES PETITS SABLES by Magali benyaya

INGRÉDIENTS

1 œuf

120gr de sucre

250g de farine

125 g de beurre ou margarine

Dans un bol, mettre l’œuf et le sucre mélangés afin de blanchir.

Rajouter d’un coup la farine, et finir avec le beurre mou ou la margarine.

Travailler la pâte jusqu’à en faire une boule. La réserver 30 min au frigo.

Etaler la pâte à l’aide d’un rouleau et faire les formes au choix avec un emporte-pièce.

Répéter jusqu’à la fin de la pâte.

Badigeonner les sablés d’un œuf battu.

Au four à 170 degrés jusqu’à ce qu’ils dorent.

Bonne dégustation!!!!

