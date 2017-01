Pétition anti-Netanyahou par des anciens responsables militaires de gauche

Ils se manifestent en général lors des campagnes électorales mais cette fois-ci ils en ont décidé autrement. La chorale des « anciens responsables sécuritaires » s’est remise à chanter le jour même où se réunit le sommet anti-israélien de Paris. Et ce n’est pas un hasard. Une lettre a été signée par deux cent cinquante anciens officiers supérieurs et responsables de services de renseignements, avertissant les citoyens du pays « de la catastrophe pour le pays vers laquelle mène le gouvernement de droite de Binyamin Netanyahou ».

Cette campagne est financée par des dons venant d’Israël et de l’étranger et on y voit une nouvelle fois des noms qui apparaissent de manière récurrente dans ce type de campagne: Dan Haloutz (ancien chef d’Etat-major et co-responsable du fiasco de la 2e Guerre du Liban), Ami Ayalon (ancien directeur du Shin Bet et ancien ministre travailliste), Dany Yatom (ancien directeur du Shin Bet et ancien député travailliste), Amnon Reshef (général de réserve), Shabbtaï Shavit (ancien directeur du Mossad) etc.

La campagne est intitulée « Officiers en faveur d’Israël »!!

