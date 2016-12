Petit aide-mémoire à l’intention de Recep Erdogan…

Qui se souvient des harangues anti-israéliennes et antisémites du président turc Recep Erdogan lorsqu’il était encore Premier ministre? Son visage déformé par la haine lorsqu’il accusait Tsahal de « crimes de guerre » dans son combat légitime contre les terroristes du Hamas? Des accusations de « génocide »? De « terrorisme d’Etat »? De son « Al Tirtsh’ah » (tu ne tueras point) crié devant une foule galvanisée? De sa campagne internationale tous azimuts contre Israël? Des séries télévisées d’un antisémitisme moyenâgeux diffusées sur les chaînes de télévisions avec l’encouragement du pouvoir?

Durant la nuit de jeudi à vendredi, l’armée turque a tué au moins 88 civils syriens, femmes et enfants compris, lors de raids aériens contre la ville d’Al-Bab, fief de l’organisation de l’Etat Islamique dans la région d’Alep. Ankara rappelle que ces raids font partie du « combat légitime de la Turquie contre les terroristes » et précise que « l’armée turque fait tout son possible pour limiter les victimes civiles »…

Photo Mohammed Al-Ostaz