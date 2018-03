Pessah : 55 000 Haggadoth pour les soldats de Tsahal

Comme chaque année, Tsahal se prépare activement aux fêtes de Pessah’ pour lesquelles tout un dispositif est mis en place par l’aumônerie militaire.

Des centaines d’étudiants de Yeshivot Hesder (qui conjuguent étude de la Tora et service militaire) ont été mobilisés pour cachériser les positions et les camps de l’armée israélienne et diriger le Seder dans différentes bases du pays.

Lire la suite sur Chiourim.com

Claire Dana-Picard